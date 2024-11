Líderes da cúpula do G20 posam para foto oficial; Biden fica de fora

Rio - Líderes da cúpula do G20 reproduziram a tradicional foto de ‘família’ nos jardins do Museu de Arte Moderna do Rio (MAM), na tarde desta segunda-feira (18).

No entanto, uma ausência no grupo chamou a atenção. De acordo com informações obtidas pelo DIA, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não chegou a tempo para se juntar ao grupo, e ficou de fora da fotografia. Ele apareceu momentos depois nos jardins, mas o grupo já havia dispersado.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também não apareceram na foto oficial. Oficialmente, os motivos das ausências ainda não foram divulgados.

Relatar erro