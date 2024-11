Previsão é de que tempo só firme na segunda-feira - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 22/11/2024 07:44

Rio - O fim de semana no Rio de Janeiro será nublado e com chuva fraca, segundo a previsão do Alerta Rio. A expectativa é de que o tempo volte a ficar estável na segunda-feira (25). As condições atmosféricas estão influenciadas por ventos úmidos vindos do oceano.

Nesta sexta-feira (22), o céu estará predominantemente nublado e há previsão de chuva fraca a qualquer momento, podendo ser moderada de forma isolada. Os ventos estarão moderados, pontualmente fortes no período da tarde, e as temperaturas estão em queda, com máxima prevista de 27°C e mínima de 19ºC.

No sábado (23), ainda em função de ventos úmidos do oceano, a previsão é de céu nublado com chuva fraca a qualquer momento. Os ventos estarão moderados a ocasionalmente fortes. A temperatura terá máxima de 24ºC e mínima de 17ºC.



No domingo (24), a previsão é de céu nublado passando a parcialmente nublado com chuva fraca isolada durante a madrugada e a manhã. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura começa a subir com máxima de 27ºC e mínima de 17ºC.



Na segunda e terça-feira (25) e (26), o tempo volta a ficar estável na cidade do Rio. Assim, haverá redução da nebulosidade, com céu parcialmente nublado a claro e não há previsão de chuva. Os ventos estarão predominantemente moderados.