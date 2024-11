Incêndio atingiu carro na Rua Adolfo Bergamini, no Engenho de Dentro, Zona Norte - Reprodução / Redes sociais

Publicado 23/11/2024 08:45 | Atualizado 23/11/2024 09:19

Rio - Um carro pegou fogo, na manhã deste sábado (23), na Rua Adolfo Bergamini, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. Apesar das fortes chamas terem destruído totalmente o veículo, não houve vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Méier foi acionado às 7h12 para o caso, na altura do cruzamento com a Rua Dias da Cruz. O fogo foi apagado às 8h05, mas ainda não há informações sobre a causa.

O Centro de Operações (COR) informou que o incêndio gerou congestionamento na região, com o carro ocupando uma faixa. Além dos bombeiros, a Guarda Municipal e a Comlurb também foram acionadas.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver as fortes chamas saindo do veículo, enquanto ele está parado no meio da via.