Leandro Marinho no "Papo do Dia" destaca como o Sebrae RJ apoia o sucesso do empreendedorAgência O Dia

Publicado 23/11/2024 04:00

Rio - Nesta edição, o programa recebe Leandro Marinho, gerente de atendimento do Sebrae RJ, para discutir o perfil dos novos empreendedores e de instituições de ensino que procuram os serviços do Sebrae RJ. O especialista ainda compartilha dicas valiosas para empresários que estão deixando a categoria de MEI.

O perfil dos novos empreendedores



Leandro Marinho destaca que os atendimentos no Sebrae RJ atendem a diferentes perfis: desde pessoas que desejam começar a empreender, mas não sabem por onde iniciar, até empreendedores com um plano de negócios estruturado que precisam de suporte para colocá-lo em prática.

Além disso, instituições de ensino também têm procurado o Sebrae RJ para implementar cursos e métodos de ensino voltados ao empreendedorismo no ambiente escolar.

Os desafios ao deixar de ser MEI



No programa, o gerente de atendimento do Sebrae RJ, Leandro Marinho, explica que a transição de microempreendedor individual (MEI) para outra categoria empresarial exige atenção a aspectos legais, como a contratação de um contador para entender os novos impostos e obrigações fiscais que acompanham essa mudança.

Leandro destaca que o Sebrae RJ oferece suporte para ajudar os empreendedores nesse processo de amadurecimento do negócio, preparando-os para enfrentar novos desafios e aprimorar suas habilidades de gestão, garantindo o crescimento da empresa.

Parcerias estratégicas para o crescimento

Nesta edição, Leandro Marinho apresenta a Sessão de Negócios, uma iniciativa do Sebrae RJ que reúne empreendedores para promover conexões estratégicas, possibilitando que se tornem clientes ou fornecedores uns dos outros. Além disso, o gerente de atendimento destaca que outros eventos realizados pela instituição também têm como objetivo facilitar essas interações, fortalecendo redes de colaboração e impulsionando o crescimento empresarial.



Serviços personalizados para cada etapa do negócio



Por fim, Leandro Marinho destaca que os produtos oferecidos pelo Sebrae RJ são segmentados de acordo com as diferentes fases de um negócio. Há serviços voltados para empreendimentos em fase inicial, para aqueles que precisam reforçar aspectos fundamentais, para empresas que buscam crescimento e também para negócios focados em exportação ou importação.

Segundo Marinho, o Sebrae RJ oferece soluções sob medida para atender aos desafios específicos de cada empreendedor