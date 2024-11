Criminoso foi baleado em confronto com grupo rival durante tentativa de invasão - Reprodução

Publicado 23/11/2024 09:52 | Atualizado 23/11/2024 09:56

Rio - Um criminoso foragido da Justiça foi baleado e preso, na noite desta sexta-feira (22), após um tiroteio entre grupos rivais no Morro Jorge Turco, em Coelho Neto, na Zona Norte.

Segundo relatos, traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) tentaram invadir a comunidade, dominado pelo Comando Vermelho (CV).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para um confronto na localidade. No local, a PM informou, que a equipe foi atacada a tiros e revidaram.

Em seguida, os policiais receberam a informação de que um criminoso ferido teria dado entrada na UPA de Rocha Miranda. Ao chegarem na unidade, os agentes ficaram custodiando o suspeito.

A corporação ressaltou que contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. A PM não informou se outros criminosos ou inocentes ficaram feridos.