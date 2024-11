Céu nublado no Rio - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Céu nublado no RioReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 28/11/2024 18:20 | Atualizado 28/11/2024 18:32

após um dia de sol forte na capital, chegando à maior temperatura registrada em 2024. O monitoramento do Sistema Alerta Rio aponta um aguaceiro de intensidade moderada em Bangu, na Zona Oeste, além de uma chuva fraca em Campo Grande. Rio - A chuva começou a cair no Rio no fim da tarde desta quinta-feira (28),. O monitoramento do Sistema Alerta Rio aponta um aguaceiro de intensidade moderada em Bangu, na Zona Oeste, além de uma chuva fraca em Campo Grande.

Moradores da Zona Norte também relataram que nuvens escuras cobriram o céu na região. Entre 17h45 e 18h, o bairro de Madureira registrou uma garoa, com média de 0,2 mm entre 17h45 e 18h. Já em Anchieta, a intensidade foi maior, chegando a 3,4 mm.

Na tarde desta quinta-feira, o Rio registrou a maior temperatura do ano, chegando a 43,2º C por volta das 12h45 em Guaratiba, na Zona Oeste. A máxima registrada anteriormente tinha sido 41,8°C, no dia 17 de janeiro e nesta quarta-feira, na mesma estação.