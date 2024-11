O evento é aberto ao público e ocorrerá durante todo o dia - Divulgação

Publicado 28/11/2024 17:42 | Atualizado 28/11/2024 17:51

Rio - A Casa do Jongo da Serrinha vai celebrar sua reinauguração em um evento repleto de música, cultura e tradição afro-brasileira no próximo domingo (1º). A celebração é aberta ao público e representa um marco importante para a preservação da cultura, além de garantir a continuidade das atividades que promovem o jongo, a música, a dança e a identidade da comunidade da Serrinha, em Madureira, Zona Norte.

A festa contará com a presença do prefeito Eduardo Paes e do secretário de Cultura Marcelo Calero, que farão o corte simbólico da fita, marcando a reabertura da Casa do Jongo, com cortejo, rodas de jongo, samba, feijoada e outras atividades.



Uma das grandes atrações do evento será a exposição Clara Nunes, uma parceria da Casa do Jongo com o Museu de Arte do Rio (MAR). A exposição celebra a trajetória dessa grande cantora brasileira e sua ligação com as tradições afro-brasileiras. Além disso, o Centro de Memória da Casa do Jongo contará com uma atualização em sua curadoria, destacando o acervo cultural que preserva a história do jongo e da comunidade da Serrinha.



A roda de jongo é um dos momentos mais esperados do evento, com a força do tambor e do canto tradicional, marcando a importância dessa manifestação cultural para a comunidade. O local, inicialmente, foi administrado por Tia Maria do Jongo, uma jongueira, guardiã do jongo da Serrinha e fundadora do Império Serrano, que faleceu em 2019.

Um estúdio de gravação de áudio será inaugurado, oferecendo aos artistas locais e demais músicos um espaço profissional para a gravação de seus trabalhos. Outro destaque é o novo palco de arte cênica, que permitirá a realização de apresentações teatrais e outras manifestações artísticas de grande importância para a cultura local.

Daniel Gonçalves, de 47 anos, preparador físico de futebol, já era frequentador do local devido ao seu interesse por samba e pela cultura afro-brasileira. Para ele, o espaço representa mais uma opção de entretenimento e cultura para Madureira, sendo importante para a região. "A volta será mais uma atividade cultural da Serrinha para quem se interessa pela cultura afro-brasileira. Sempre achei muito importante essa luta pela preservação cultural do local. Se não fosse a determinação da Tia Maria, matriarca do espaço, essa dança já teria sido perdida ao longo do tempo", afirma.

Programação

A festa começa cedo, com concentração às 9h para o tradicional Cortejo Afro, que partirá da esquina da Av. Edgard Romero com a Rua Compositor Silas de Oliveira, reunindo diversas entidades culturais como Cordão do Boitatá, Império Serrano, Salgueiro, Mangueira, Portela, entre outros. A cerimônia de renovação da Casa do Jongo da Serrinha será seguida por uma visita guiada às 10h30, apresentando o acervo cultural de Tia Maria do Jongo, vovó Joana e Mestre Darcy.

Durante o evento, o público poderá acompanhar apresentações da Escola do Jongo da Serrinha e a Grande Roda de Jongo com a participação de grupos como Caxambu do Salgueiro e Jongo do Quilombo do Bracuí.

Ao meio-dia, será servida a tradicional feijoada, seguida pela Roda de Samba com o Samba na Serrinha às 13h. A programação vai até às 20h, encerrando com uma celebração da cultura afro-brasileira.

A Casa do Jongo fica na Rua Silas de Oliveira, 101. A entrada é gratuita e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 99191-3123 ou pelo e-mail info@jongodaserrinha.org.