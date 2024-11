Durante as agressões, homem chegou a morder a barriga do fiscal - Reprodução

Durante as agressões, homem chegou a morder a barriga do fiscalReprodução

Publicado 29/11/2024 10:33

Rio - Um casal foi preso, no início da madrugada desta sexta-feira (29), por xingar, arranhar, dar socos e até morder a barriga de um fiscal do BRT na Estação do Tanque, na Zona Oeste do Rio.



Imagens das câmeras de segurança flagraram o momento em que os dois xingam o funcionário e o agridem. Veja: