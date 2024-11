Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga autoria e motivação do ataque a tiros - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 29/11/2024 08:35 | Atualizado 29/11/2024 08:38

Rio - Um ataque a tiros em Rio das Pedras, na Zona Oeste, provocou a morte de um homem e deixou outras duas pessoas feridas, na noite desta quinta-feira (29). Segundo relatos, os disparos que atingiram as vítimas teriam sido feitos por traficantes. Na madrugada desta sexta-feira (29), o Batalhão de Polícia de Choque (BChq) realizou uma operação emergencial na comunidade, que terminou com um suspeito preso e um fuzil apreendido.



De acordo com relatos nas redes sociais, o ataque foi realizado por traficantes do Comando Vermelho, que pretendiam atingir um miliciano da região, mas acabaram baleando três pessoas. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando a morte de Francisco Batista da Silva, de 41 anos. Os agentes da especializada apuram a autoria e a motivação do crime. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.



Outras duas pessoas, ainda não identificadas, também ficaram feridas e precisaram ser socorridas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) estiveram na unidade e uma das vítimas relatou que estava em uma lanchonete, quando criminosos em duas motocicletas atiraram. Até o momento, não há informações sobre o quadro de saúde dos baleados.



Na madrugada desta sexta-feira, equipes do BPChq realizaram uma operação emergencial em Rio das Pedras, que resultou na prisão de um homem que estava com um fuzil calibre 5.56, munições e um radiotransmissor. A ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP (Taquara). A PM ainda não informou qual foi objetivo da ação na região.