Publicado 29/11/2024 00:00

Deputados franceses sobem tom e chamam carne brasileira de lixo. Falas ocorreram durante sessão na Assembleia Nacional na qual maioria rejeitou acordo UE - Mercosul. Governo brasileiro precisa atuar com firmeza contra absurdo ataque comercial.

Governo perdeu chance de anunciar corte de gastos com tranquilidade. Por questões eleitorais, Lula fez questão de incluir no pacote isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil. Misturou alhos com bugalhos e gerou ainda mais desconfiança de investidores.