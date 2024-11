Caso foi registrado na 82ª DP (Maricá) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 28/11/2024 19:34

Rio - Seis suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos, nesta quinta-feira (28), depois de um confronto com policiais militares, em Maricá, na Região Metropolitana. Uma mulher ficou ferida por um pedaço de emboço que se soltou de um muro durante os disparos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) estavam em patrulhamento na comunidade Risca Faca, no bairro Inoã. A corporação informou que os criminosos viram os policiais e atiraram, o que gerou uma troca de tiros.

Além da prisão dos suspeitos, duas motos roubadas, um rádio transmissor e drogas foram apreendidas na ação. O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá).

Ainda de acordo com a PM, uma moradora da comunidade ficou ferida por um pedaço de emboço que se soltou do muro com os disparos. Aline dos Santos, de 32 anos, foi socorrida e levada ao Hospital Doutor Ernesto Che Guevara, na mesma cidade. A Prefeitura de Maricá informou que a vítima deu entrada com saúde estável, foi atendida, passou por exame e recebeu alta.

A PM abriu um procedimento para analisar o caso.