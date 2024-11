MPRJ abre inquérito para investigar suposta venda abusiva de ingressos para o carnaval na Marquês de Sapucaí - Arquivo / Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 28/11/2024 22:16 | Atualizado 28/11/2024 22:33

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um inquérito, nesta quinta-feira (28), para investigar uma suposta comercialização de ingressos para o desfile de escolas de samba do carnaval de 2025 por valores abusivos.

O inquérito, movido por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital, foca as investigações na Liga Independente das Escolas de Samba (LIESA) e na empresa TicketMaster, além de apurar o repasse de ingressos para venda por agências de viagens.

A denúncia chegou ao MPRJ em agosto, após a LIESA anunciar, em seu site, que a venda de ingressos para as arquibancadas da Marquês de Sapucaí seria exclusiva pela plataforma TicketMaster, com um limite de quatro ingressos por CPF ou CNPJ, sendo um deles destinado à meia-entrada.

Na denúncia anônima enviada à promotoria, foram juntados prints de tela que comprovam que os ingressos foram repassados à agências de turismo e comercializados por valores abusivos, não restando mais ingressos para aquisição do público geral.

O MPRJ solicitou que tanto a LIESA quanto a TicketMaster se manifestem, no prazo de 10 dias úteis, sobre a as acusações.