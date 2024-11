O homem estava sendo monitorado por agentes do Amapá - Divulgação

Publicado 28/11/2024 19:34 | Atualizado 28/11/2024 20:37

Rio - Agentes da 78ª DP (Fonseca), em conjunto com a Polícia Civil do Amapá e a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), prenderam Joselito Gomes, estelionatário suspeito de aplicar golpes em mais de 40 vítimas em todas as cinco regiões do país, nesta quinta-feira (28). A prisão aconteceu na cidade de Rio das Ostras, Região dos Lagos. As investigações mostraram que as fraudes cometidas ultrapassaram R$ 500 mil.

Segundo a polícia, Joselito tem um extenso histórico criminal, somando pelo menos 11 anotações apenas no estado do Rio. A operação se deu após trabalho de inteligência e cooperação entre as autoridades fluminenses e do Amapá, que monitoraram os passos dele até localizá-lo no município de Rio das Ostras.



O homem já tinha dois mandados de prisão preventiva por estelionato, após aplicar golpes em mais de 40 pessoas em diferentes estados do país, incluindo Amapá, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Joselito, inclusive, comercializava veículos de luxo obtidos de maneira ilícita.

Conforme os agentes, o preso usava diversos métodos para enganar suas vítimas, passando-se por intermediário de negócios possivelmente lucrativos e venda de bens e serviços automotivos com preços atrativos, sempre por fraude. As vítimas eram atraídas por promessas de ganhos ou negócios aparentemente seguros.



As investigações continuam para identificar outras possíveis fraudes e ampliar o rastreamento do patrimônio obtido de maneira ilícita.