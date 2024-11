A identidade da ciclista não foi divulgada - Reprodução / redes sociais

Publicado 28/11/2024 20:38 | Atualizado 28/11/2024 21:37

Rio - Uma mulher foi flagrada tentando atravessar a Ponte Rio-Niterói de bicicleta na tarde desta quinta-feira (28). O incidente ocorreu por volta das 16h30, de acordo com a EcoPonte, e foi gravado por um motorista que fazia a travessia.

As imagens viralizaram nas redes sociais, principalmente pelo fato de a ciclista estar usando um casaco no dia em que a cidade do Rio bateu o recorde de temperatura mais alta do ano, chegando a 43,2°C.