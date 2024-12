Zeus apreendido na feira ilegal de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 08/12/2024 06:00

Os pitbulls, muitas vezes ligados à agressividade, enfrentam um preconceito que não reflete sua verdadeira essência. Sua aparência robusta e musculosa costuma gerar julgamento equivocados, mas, segundo a adestradora Rita Aline Rodrigues Cruz, esse estigma está longe da realidade. “Os pitbulls são animais vigorosos, cheios de energia e extremamente amorosos com pessoas. O problema é que muitos deles não recebem a orientação adequada desde filhotes, o que pode interferir na interação com outros cães”, explica.

“Esses cães são dóceis por essência, mas sua força física e energia precisam ser bem direcionadas. Quando há agressividade, ela surge por falta de socialização, bem-estar e limites claros. Mesmo assim, o adestramento é algo positivo para qualquer raça”, pontua a especialista.

Além disso, práticas como cortes de orelhas ou rabos são comuns entre tutores irresponsáveis, que acreditam estar “fortalecendo” a imagem de agressividade do animal. Para Rita, esses atos são um reflexo da crueldade e não de uma criação responsável. “Uma pessoa que mutila um animal não pode ser considerada um tutor responsável!”, enfatiza.



É essencial que a sociedade abandone os preconceitos contra os pitbulls e outras raças consideradas “perigosas”. “A criação de um animal deve ser feita com empatia, disciplina positiva e respeito, independentemente da raça. Quando isso ocorre, pitbulls deixam de ser alvos de preconceito e se tornam o que realmente são: cães incríveis, amorosos e leais”, conclui Rita. Além disso, práticas como cortes de orelhas ou rabos são comuns entre tutores irresponsáveis, que acreditam estar “fortalecendo” a imagem de agressividade do animal. Para Rita, esses atos são um reflexo da crueldade e não de uma criação responsável. “Uma pessoa que mutila um animal não pode ser considerada um tutor responsável!”, enfatiza.É essencial que a sociedade abandone os preconceitos contra os pitbulls e outras raças consideradas “perigosas”. “A criação de um animal deve ser feita com empatia, disciplina positiva e respeito, independentemente da raça. Quando isso ocorre, pitbulls deixam de ser alvos de preconceito e se tornam o que realmente são: cães incríveis, amorosos e leais”, conclui Rita.

Rita ressalta que o adestramento é indispensável para reforçar o vínculo entre tutor e cão, além de prevenir situações inesperadas. “O adestramento faz com que o tutor tenha mais vínculo com seu pitbull, gerando uma parceria de confiança onde o cão sabe como se comportar em qualquer ambiente ou situação”, explica.

A Luta dos protetores de Pitbulls



Por trás de cada pitbull resgatado, há uma história de sofrimento, abandono e descaso, mas também de esperança e recomeço. Newa Medeiros de Carvalho, protetora de animais há 23 anos, já perdeu as contas de quantos pitbulls resgatou, entre filhotes e adultos, a maioria vítimas de maus-tratos em comunidades e feiras ilegais.



“Grande parte desses cães chega até mim em condições extremamente precárias: acorrentados, feridos e com um estado de desnutrição severo. Vítimas do abandono e da irresponsabilidade de tutores que não conhecem ou não respeitam as necessidades da raça”, relata Newa.



Resgates e o Processo de Recuperação



Cada resgate é um novo desafio, envolvendo suporte veterinário e divulgação para encontrar lares responsáveis. Um exemplo marcante é o caso de Thanos, um pitbull encontrado com uma ferida profunda no pescoço, indícios de que era mantido preso por uma corrente. “Ele estava com um nível avançado de desnutrição, doença do carrapato e anemia profunda. Precisou de transfusão de sangue e uma dieta especial para recuperar peso”, conta Newa.



Abandonado possivelmente por estar doente, Thanos representava um cenário comum: a negligência de tutores que, ao invés de cuidar, descartam o animal. Mas a história de Thanos teve um final feliz. “Ele foi adotado apenas um mês após o resgate, o que nos surpreendeu, já que o preconceito contra pitbulls dificulta muito as adoções”, explica.

Para Newa, os pitbulls representam uma causa ainda mais urgente devido à incompreensão e ao aumento dos casos de maus-tratos contra a raça. “Meu amor por eles vem justamente por serem a raça mais incompreendida e maltratada. Em quase 99% dos casos de abandono, o problema é a falta de responsabilidade na criação. As notícias de ataques são divulgadas sem que os fatos sejam apurados, e isso só agrava o preconceito”, afirma.



Ao longo de mais de duas décadas de dedicação, Newa percebeu que os pitbulls se tornaram um símbolo de sua luta. Para ela, cada resgate é uma oportunidade de mostrar ao mundo que a raça não é o problema, mas sim a irresponsabilidade humana.



“Os pitbulls são fortes, amorosos e leais. O que falta é empatia e compromisso das pessoas. Minha luta é por eles, para que um dia possam ser vistos como os cães incríveis que são, sem preconceito, sem sofrimento e cercados do amor que tanto merecem”, conclui.



Thanos: do abandono a um novo lar



Adotar um animal com um histórico de sofrimento não é uma decisão fácil, mas para Maria Caroline Alves da Silva, monitora de transporte escolar, foi uma escolha de coração. Thanos, encontrou na nova tutora a chance de recomeçar. “Eu queria dar a ele uma família, uma irmã de quatro patas e uma vida melhor, com cuidados, amor e carinho”, afirma Maria Caroline .

Não era a primeira vez que Maria Caroline lidava com pitbulls. Desde 2019, ela se dedica a acolher cães dessa raça, sempre resgatados de situações difíceis. “Todos que passaram por mim foram adotados ou resgatados de maus-tratos e situações de rua. Mesmo já adultos, eles se adaptam muito bem com a gente. Sabendo disso, tive certeza de que com o Thanos não seria diferente”, conta.



Chegar a um ambiente seguro foi transformador para Thanos, embora tenha chegado tímido e desconfiado, ele rapidamente mostrou seu lado carinhoso. “Com crianças, ele não tem maldade, aceita carinho e convive muito bem com minha enteada de 8 anos.”

Preconceito e abandono



A veterinária Érica Dias Gomes Terra, com experiência no cuidado de animais resgatados, relata a dura realidade enfrentada pelos pit bulls abandonados. Segundo ela, esses cães frequentemente chegam à clínica em estado crítico. “Eles chegam infestados de carrapatos e pulgas, com lesões abertas e até bicheiras”, explica.



O abandono está diretamente ligado ao estigma da raça. Érica aponta que casos isolados de ataques, geralmente causados por maus-tratos e manejo inadequado, reforçam o preconceito. “Infelizmente, esses cães muitas vezes caem nas mãos de pessoas despreparadas ou que os incentivam a serem agressivos, o que pode acontecer com qualquer raça submetida a esse tipo de tratamento”, destaca.



Após o resgate, a recuperação é delicada e vai além dos cuidados médicos. “Esses cães precisam de muito amor, carinho e, em casos mais graves, acompanhamento de especialistas em comportamento animal, pois chegam extremamente traumatizados e arredios devido ao que já sofreram”, acrescenta a veterinária.



Apesar disso, Érica ressalta que, com cuidados adequados, os pit bulls podem ser tão amorosos quanto qualquer outro cão. “Eles merecem uma segunda chance, e cabe a nós, como sociedade, romper com o preconceito e proporcionar a vida digna que eles tanto precisam”, finaliza.