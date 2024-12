Turistas visitando o Trenzinho do Corcovado - Arquivo / Marcos Porto/Agencia O Dia

Turistas visitando o Trenzinho do CorcovadoArquivo / Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 03/12/2024 14:40 | Atualizado 03/12/2024 15:49

Rio - O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciaram, na manhã desta terça-feira (3), um plano de melhorias com um investimento de R$ 75 milhões para a revitalização do Corcovado e áreas do Parque Nacional da Tijuca.

As obras, previstas até 2027, incluem melhorias na infraestrutura, estabilização de encostas, modernização de elevadores, ampliação da acessibilidade e projetos de manejo de espécies exóticas.



O investimento será financiado pelas concessionárias Trem do Corcovado e Paineiras-Corcovado, por meio de termos aditivos aos contratos.

"O Parque Nacional da Tijuca é um patrimônio de todos os brasileiros. Conservar e melhorar as condições é uma prioridade. A história de restauração da Tijuca é também uma inspiração para nossos desafios atuais de restaurar a cobertura vegetal em pelo menos 12 milhões de hectares nos diferentes biomas do Brasil", diz o secretário-executivo do MMA, João Paulo Capobianco.



No Corcovado, as obras prioritárias começaram em novembro de 2024, com foco na estabilização de encostas e melhorias no sistema de drenagem das vias, incluindo a Estrada das Paineiras. Estão previstos R$ 25 milhões em infraestrutura na Serra da Carioca, abrangendo também a Estrada do Corcovado e o reservatório Mãe d'Água.

O presidente do ICMBio, Mauro Pires, reforçou que os termos aditivos garantem a verba necessária para essa revitalização, e são instrumentos que fortalecem a capacidade de gestão em prol da população. "Hoje, estamos avançando em conservação, infraestrutura e segurança, ao mesmo tempo em que atendemos as demandas sociais e econômicas associadas ao Parque. Além disso, com esses aditivos, vamos fortalecer ainda mais a fiscalização e a gestão contratual das concessões", disse.

As próximas etapas incluem modernização de elevadores, escadas rolantes, banheiros, além de projetos de paisagismo, coleta seletiva e reforço estrutural do estacionamento.



Descontos

A política de meia-entrada no Corcovado foi ampliada para estudantes, pessoas com deficiência, idosos e jovens carentes entre 15 e 29 anos, garantindo desconto de 50% no ingresso, mas não no transporte. Essa atualização, prevista na Portaria MMA nº 256/2020, foi incorporada aos contratos das concessionárias. Além disso, novos termos contratuais possibilitam descontos exclusivos para moradores do Rio de Janeiro em datas específicas. As condições para esses descontos serão definidas em conjunto pelo ICMBio e pelas concessionárias.



Inauguração



Um dos destaques do evento desta terça (3) foi a inauguração da trilha Paineiras-Corcovado, que integra a Trilha Transcarioca. Com 1,15 km de extensão e nível moderado, ela conecta o Centro de Visitantes ao Corcovado, proporcionando uma experiência de imersão na Mata Atlântica. A trilha abriga o novo mirante “Cartão Postal”, construído em vidro, com uma vista panorâmica do Rio, incluindo a Lagoa Rodrigo de Freitas e as praias da Zona Sul, além da Pedra da Gávea.