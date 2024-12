Rua Tonelero, em Copacabana, alagou por conta das chuvas - Reprodução

Rua Tonelero, em Copacabana, alagou por conta das chuvasReprodução

Publicado 04/12/2024 09:38 | Atualizado 04/12/2024 09:54

Rio - O município do Rio entrou em estágio 2, na manhã desta quarta-feira (4), por conta das intensas chuvas que caem em diversos pontos da cidade. Há alguns registros de ruas alagadas, bolsões d'água e acidentes.



A previsão do tempo, segundo o Alerta Rio, aponta que ao longo do dia as pancadas de chuva continuarão de forma moderada a forte, podendo vir com raios e rajadas de ventos fortes. As temperaturas caem, marcando a máxima de 28°C e mínima de 17°C.



O nível dois significa estágio de atenção. As recomendações são para seguir a rotina, mas atento às informações e atualizações do tempo.



A Rua Tonelero, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, está totalmente alagada no trecho em frente à saída do metrô e da UPA. Em Botafogo, bolsões d'água se formaram próximo à Rua Farani e na Avenida Pasteur, na altura do Mergulhinho.



Ainda em Botafogo, uma árvore caiu e interditou a pista lateral da Praia de Botafogo, na altura do Praia Shopping, no sentido Centro. O desvio está sendo realizado pela pista da direita. Em Laranjeiras, um galho quebrou na Rua das Laranjeiras, na altura da Rua Mário Portela.

Na Grajaú-Jacarepaguá, na altura do Engenho Novo, na Zona Norte, um carro capoto, no sentido Jacarepaguá, e ocupa uam faixa da via.

fotogaleria

Ainda há bolsões d’água na Avenida Brasil, na altura de Santíssimo, na Zona Norte, no sentido Centro, e na altura do Trevo das Margaridas, no sentido Zona Oeste.



Caso as chuvas continuem fortes no decorrer desta quarta, a cidade pode chegar ao estágio 3, que acontece quando uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.



A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro, com início às 18h desta quarta e fim às 18h de quinta-feira (5). A previsão é de ondas entre 2,5 e 3 metros de altura.



Previsão do tempo



Na quinta-feira, devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente, a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura volta a subir, com máxima de 31°C e mínima de 19°C.



Na sexta-feira (6) a nebulosidade irá diminuir gradualmente e não há previsão de chuva. O termômetro vai marcar temperaturas ainda mais altas, com máxima prevista de 34°C e mínima de 20°C.



Já no sábado (7), o céu fica parcialmente nublado e é o dia que mais fará calor no final de semana, com termômetros marcando entre a máxima de 36°C e mínima de 21°C.



No domingo (8), a temperatura entra em declínio, com mínima de 20°C e máxima de 32°C. O dia será nublado, mas não há previsão de chuva.