Materiais apreendidos pela PM durante ação na Baixada FluminenseReprodução / @pmerj

Publicado 04/12/2024 10:50 | Atualizado 04/12/2024 11:07

Rio - A Polícia Militar prendeu, manhã desta quarta-feira (4), cinco traficantes que transportavam diversas drogas do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, até a comunidade da Portelinha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com a corporação, militares do 21º BPM (São João de Meriti) faziam patrulhamento na região quando avistaram o grupo na Rua Cecília, no bairro de Coelho da Rocha. Desconfiados, os agentes abordaram o quinteto e encontraram dezenas de sacolas com diversas drogas, além de uma balança de precisão, uma mini balança digital e um papel com anotações.

Os policias apreenderam os materiais e encaminharam os criminosos, que não tiveram as identidades reveladas, à 64ª DP (São João de Meriti). A quantidade de entorpecentes recolhidos, no entanto, não foi divulgada.