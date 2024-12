Bingo clandestino foi encontrado em Bonsucesso, na Zona Norte - Divulgação/PF

Bingo clandestino foi encontrado em Bonsucesso, na Zona NorteDivulgação/PF

Publicado 04/12/2024 15:10 | Atualizado 04/12/2024 15:46

Rio - A Polícia Federal, em conjunto com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), realizaram, nesta terça-feira (3), uma operação contra a exploração ilegal de jogos de azar e apreenderam 211 máquinas caça-níquel em um bingo em Bonsucesso, na Zona Norte.



De acordo com a PF, após o levantamento de dados de inteligência e trocas de informações, policiais federais e agentes da Seop identificaram um estabelecimento onde era mantida, de forma clandestina, uma estrutura voltada para a prática de jogos de azar.



No local, foram apreendidas 211 máquinas caça-níquel, aproximadamente R$ 50 mil em espécie, uma arma calibre 45, diversas munições e dois carros utilizados por gerentes da casa de bingo.