Houve uma manifestação nesta segunda-feira (9)Reprodução

Publicado 10/12/2024 12:58 | Atualizado 10/12/2024 16:46

Rio - Moradores do bairro Paciência, na Zona Oeste, reclamam da falta d'água que atinge a região há cerca de 30 dias. Na segunda (9), houve uma manifestação para pedir posicionamento da empresa responsável e uma solução para a situação que atinge diversas residências.

De acordo com denúncias, as pessoas estão sem conseguir fazer atividades básicas e sofrem com a falta de posicionamento da concessionária responsável.



"Calamidade pública em Nova Jersey, Estrada dos Vieiras e adjacências... Falta d'água absurda. Idosos dormindo em cima das bombas a espera da água, gente que tem criança em casa passando sufoco, tendo dificuldade, morador com idoso, moradores que têm animais, está difícil viver assim. Como mantém a higiene de nossas casas? Já vamos fazer um mês nessa situação terrível e ninguém fala nada", questionou das atingidas pelo problema.



Nesta segunda-feira (9), moradores fizeram um protesto e fecharam a Estrada Santa Eugênia usando pneus contra a falta de água que atinge o bairro. "Trinta dias sem água, a população pede socorro", disse uma das manifestantes.

Ainda há relatos de falta de água nos bairros Campo Grande, Santa Cruz, Inhoaíba e Sepetiba, todos localizados na Zona Oeste.



Procurada, a Rio + Saneamento informou que uma equipe técnica foi encaminhada à região para verificação, nesta terça-feira. A concessionária ressaltou ainda que os clientes com casos pontuais de desabastecimento podem acionar os canais de atendimento pelo número 0800 772 1025, que também funciona como Whatsapp, e pelo site.



Impacto no Cetas

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou, nesta terça-feira (10), que o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica, na Baixada Fluminense, está há 15 dias sem água.

O fato estaria ligado ao problema de fornecimento da Rio+Saneamento na cidade. Com isso, o baixo volume de água vem impactando no trabalho dos servidores e no cuidado aos animais. O Cetas recebe aves, felinos, cachorros e outras espécies resgatados após serem retirados de seu habitat natural. O espaço trabalha para devolver os animais que são silvestres à natureza.

Questionada, a Rio+Saneamento ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.