Polícias Civil e Militar realizam nova fase da Operação Torniquete contra roubo de cargas na BaixadaPedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 12/12/2024 10:21 | Atualizado 12/12/2024 11:17

Rio - Policiais civis e militares realizam, nesta quinta-feira (12), mais uma ação da Operação Torniquete. Nesta fase, os alvos fazem parte de uma facção que articula roubos de cargas e veículos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Até o momento, três pessoas foram presas.



Os agentes da 54ª DP (Belford Roxo) e do 39º BPM cumprem mandados de prisão do Complexo de Santa Teresa, que abrange as comunidades do Gogo da Ema, Caixa d´Água, Vila Pauline, Barro Três, Guaxa, Santa Teresa e Parque São José.

Já nesta quarta-feira (11), Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados prenderam três homens em flagrante que transportavam toneladas de cabos de cobre roubados de uma concessionária de energia elétrica. Essa ação também fez parte da Operação Torniquete.



A prisão aconteceu quando os autores transportavam toneladas de cabos roubados de cobre na Avenida Brasil, com destino à comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte. Os agentes avistaram o veículo suspeito e fizeram a abordagem. Durante vistoria, os policiais encontraram o material, que pertencia à uma concessionária de energia, escondido embaixo de sacos com sucatas.



De acordo com as investigações, o material teria sido roubado de um caminhão que transportava 25 toneladas de cabos da empresa. O veículo foi levado para a comunidade do Mandela.