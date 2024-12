Fogo atingiu cobertura do prédio onde funciona o Sushi Leblon, na Zona Sul - Reprodução / Redes sociais

Publicado 12/12/2024 12:38 | Atualizado 12/12/2024 15:54

Rio - Um incêndio atingiu, na manhã desta quinta-feira (12), a cobertura do prédio onde funciona o restaurante Sushi Leblon, na Rua Dias Ferreira, na Zona Sul.



Segundo o Centro de Operações, o fogo foi controlado, mas a rua segue interditada para trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros e da CET-Rio. O trânsito foi desviado pela Rua Rainha Guilhermina. Não há informações sobre feridos.



Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver as chamas se alastrando e a fumaça saindo pelo teto.

O Sushi Leblon é um dos restaurantes de alto padrão mais conhecidos da cidade. Em funcionamento desde 1986, o estabelecimento foi um dos primeiros a levar a culinária japonesa à Zona Sul.

Além de receber diversos famosos brasileiros, como Caetano Veloso, Lenny Niemeyer, Luiza Brunet e Carolina Ferraz, o restaurante é frequentemente visitado por celebridades internacionais de passagem pelo Rio, como Madonna, Tom Cruise, Miley Cyrus, Justin Bieber, Shakira, Demi Moore, Ashton Kutcher, entre muitos outras.