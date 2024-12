Menino chegou a ser encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Menino chegou a ser encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiuReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/12/2024 07:06 | Atualizado 13/12/2024 07:56

Rio - Um menino de 4 anos morreu, na noite desta quinta-feira (12), após ser baleado na cabeça no Morro da Fé, na Penha, Zona Norte. A criança teria sido atingida durante uma discussão entre os pais.

De acordo com o relato do pai do garoto, durante uma briga com sua ex-mulher, ela teria acionado traficantes da região. O homem disse que, temendo pela sua vida, colocou o filho no carro e tentou fugir. No entanto, atropelou um dos criminosos. Durante a fuga, os bandidos atiraram contra o veículo, e um dos disparos atingiu a cabeça da criança.

O homem dirigiu até o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas o menino não resistiu e o morreu na unidade. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) no Centro do Rio. Ainda não há informações sobre o enterro do garoto.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a especializada, diligências estão em andamento para identificar a autoria do disparo e esclarecer todos os fatos.

Procurada, a Polícia Militar disse que agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para verificar a entrada de uma criança ferida no Hospital Getúlio Vargas. Chegando ao local, os policiais foram informados que o menino morreu após o veículo do pai ter sido alvo de disparos no Morro da Fé.