José Mota da Silva deu morreu enquanto aguardava atendimento na UPA Cidade de DeusReprodução / Redes sociais

Publicado 14/12/2024 09:44 | Atualizado 14/12/2024 09:44

Rio - José Augusto Mota da Silva, de 32 anos, morreu, na noite desta sexta-feira (13), enquanto aguardava atendimento médico na UPA Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Segundo relatos, ele deu entrada na unidade com fortes dores no corpo.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver José desacordado sentado em uma cadeira da recepção. Outro vídeo mostra ele, já sem vida, em uma maca sendo levado à Sala Vermelha, enquanto pacientes questionam uma funcionária por conta do ocorrido. "O homem chegou aqui gritando de dor, e só o atenderam depois que ele morreu. Isso é uma ruindade, uma ruindade, todos são culpados", disse uma mulher.

Na ala médica, foi constatada parada cardiorrespiratória. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), responsável pela unidade, informou, em nota, que a coordenação abriu uma sindicância e irá utilizar as imagens e registros nos prontuários para "apurar o caso rigorosamente".

Os profissionais, por sua vez, relataram à pasta que "o paciente estava lúcido e entrou andando na unidade, acompanhado por uma pessoa que informou não poder permanecer no local" e que, após isso, tudo aconteceu muito rápido.

Dados do sistema da unidade mostram que a classificação de risco foi feita às 20h30 e, poucos minutos depois, foi acionada a equipe médica devido ao paciente encontrar-se desacordado.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande para apurar a causa do óbito. "A direção da unidade lamenta profundamente o ocorrido", finaliza a SMS.