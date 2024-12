Carlinhos Félix foi uma das atrações do festival - Divulgação / Leonardo Ferraz

Publicado 14/12/2024 11:19

Rio - A primeira edição do Festival Giro Cultural lotou o Teatro João Caetano, no Centro do Rio, na noite de terça-feira (10). Com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Governo do Estado, o evento celebrou a música gospel em grande estilo, sendo apresentado pelo radialista Alexandre Teixeira, conhecido por seu trabalho na Rádio 93 FM.

"Foi uma honra apresentar o Festival Giro Cultural em um espaço tão icônico como o Teatro João Caetano. Foi uma experiência incrível estar neste palco histórico e compartilhar momentos tão especiais com o público e os artistas. Momentos como este reforçam a importância de valorizar a cultura e a música gospel como pontes que unem pessoas e histórias", afirmou Alexandre.

O festival contou com apresentações de cinco grandes nomes da música gospel que marcaram época entre os anos 80 e 90: Sérgio Lopes, Carlinhos Félix, Mattos Nascimento, Marquinhos Gomes e Novo Som. Cada um deles emocionou o público com sucessos que embalaram suas trajetórias.

Outro destaque da noite foi a participação da pastora Cristina Duarte, líder da Assembleia de Deus Projeto Família. Ela encantou os presentes com uma apresentação repleta de emoção. "Foi uma alegria participar deste importante festival de música gospel. Uma emoção cantar no palco do João Caetano, considerado o mais antigo e tradicional do estado do Rio de Janeiro", declarou.

Para Danielle Barros, secretária de Cultura e Economia Criativa, o evento reforça o papel da cultura cristã na sociedade. "O Giro Cultural Gospel chegou ao João Caetano e foi um grande sucesso, um presente de Natal para todos nós que estivemos juntos louvando a Deus e relembrando grandes sucessos da música cristã".