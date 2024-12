Ações do Dia D de combate à dengue acontecem em bairros das zonas Norte, Sul e Oeste do Rio - Renan Areias / Arquivo O Dia

Publicado 14/12/2024 11:05 | Atualizado 14/12/2024 11:14

Rio - O Dia D de mobilização nacional contra a dengue ocorre neste sábado (14). Na cidade do Rio, a campanha busca orientar a população sobre como evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, com ações espalhadas por bairros das zonas Norte, Sul e Oeste.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as atividades incluem visitas de agentes de vigilância às residências, vacinação contra a dengue para jovens de 10 a 14 anos, caminhada com o Programa Academia Carioca, distribuição de material informativo, entre outras iniciativas.

A campanha foi lançada na Clínica da Família São Sebastião, no Caju, Zona Norte e, na região, também são promovidas atividades na Tijuca, Maré e Méier. Na Zona Oeste, as ações ocorrem em Quintino, Anil, Gardênia Azul, Jacarepaguá, Bangu, Inhoaíba, Santa Cruz, Sepetiba e Paciência. Já na Zona Sul, estão concentradas em Copacabana.