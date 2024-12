Movimentação nas proximidades do Morro dos Macacos - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 14/12/2024 10:57 | Atualizado 14/12/2024 13:19

Rio - A Polícia Militar reforça o policiamento no Morro dos Macacos , na parte alta de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, neste sábado (14), após mais uma noite de guerra entre facções.Há seis dias, moradores do Morro dos Macacos vivem em meio a confrontos entre criminosos que atuam na comunidade e traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo.

Na noite de sexta-feira (13), um homem ficou ferido devido a um incêndio em um ônibus na Rua Visconde de Santa Isabel. Relatos nas redes sociais apontam que criminosos iniciaram o incêndio.Os constantes confrontos evidenciam uma tentativa de expansão do Comando Vermelho (CV). A disputa sangrenta acontece no Morro dos Macacos, que abriga cerca de 5 mil pessoas e está sob domínio do Terceiro Comando Puro (TCP). Leandro Nunes Botelho, conhecido como Scooby Doo, de 47 anos, é apontado como principal liderança da facção na favela, caracterizada por ruas íngremes e becos estreitos, de difícil acesso.Já no Morro do São João, a principal liderança do grupo é Willian Souza Guedes, o Corolla, que foi preso em julho deste ano no Jacarezinho, na Zona Norte. No entanto, a prisão do chefe do tráfico não impediu os planos de expansão da facção.A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para o CV, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para a maior facção do Rio, que tenta expandir sua organização criminosa para a Zona Oeste, como vem acontecendo na Gardênia Azul.