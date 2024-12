Estado de Gaston Fernando Burlon é gravíssimo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 14/12/2024 09:43

foi baleado na última quinta-feira (12) ao entrar por engano na comunidade do Escondidinho, no Rio Comprido, enquanto seguia o GPS de seu carro para visitar o Cristo Redentor. Rio - Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, ex-secretário de Turismo de Bariloche, na Argentina, permanece em estado gravíssimo no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. O turistaao entrar por engano na comunidade do Escondidinho, no Rio Comprido, enquanto seguia o GPS de seu carro para visitar o Cristo Redentor.

Burlon dirigia um Volkswagen Taos e estava acompanhado da esposa e dos dois filhos no momento do ataque. Ele foi atingido por disparos na cabeça e no tórax, após criminosos atirarem contra o veículo ao perceberem a entrada do carro na Rua Cândido de Oliveira, trecho controlado pelo tráfico.

Ele foi socorrido pela equipe do quartel Central do Corpo de Bombeiros e levado para o hospital. Na manhã desta sexta-feira (13), familiares e amigos estiveram na unidade para visitá-lo.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), que trabalha para identificar os responsáveis pelo disparo. De acordo com a especializada, agentes analisam imagens de câmeras de segurança, ouvem testemunhas e aguardam resultado da perícia para avançar nas investigações.