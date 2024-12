Cariocas curtiram a manhã deste domingo (15) em Copacabana, na Zona Sul - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 15/12/2024 10:38 | Atualizado 15/12/2024 10:56

Rio - A semana na cidade do Rio será de céu parcialmente nublado, com chance de chuva e temperaturas relativamente altas, segundo o Alerta Rio. A máxima prevista para os próximos dias varia em torno dos 30°C, enquanto a mínima fica próxima dos 20°C.



Segundo o órgão, o tempo na capital segue instável devido à atuação de um sistema de baixa pressão no oceano, o que ocasiona o céu nublado e as precipitações. Neste domingo (15), a máxima é de 33°C, com mínima de 21°C e ventos moderados. A previsão de pancadas de chuva isoladas está para a tarde, se estendendo até a noite. Ainda assim, os cariocas não deixaram de curtir a orla de Copacabana, na Zona Sul.

Os ventos estão fortes em algumas regiões da cidade. No Vidigal, o Centro de Operações (COR) registrou uma rajada de 54,6 km/h. Durante a manhã, também foram registradas chuvas fracas em alguns bairros das zonas Norte e Oeste.A segunda-feira (16) já deve amanhecer com céu cinza. A máxima será de 34°C, com mínima de 21°C, com chance de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite. Ao longo do dia, os ventos estarão com força moderada.As temperaturas passarão por uma leve queda na terça-feira (17), que tem máxima prevista de 30°C, enquanto a mínima permanece em 21°C. Os ventos serão moderados, com chance de chuva fraca isolada ao longo da tarde e da noite. Já na quarta (18), o tempo permanece o mesmo, com céu cinza, chuva fraca isolada prevista para a tarde e à noite.Ainda de acordo com o Alerta Rio, a chuva dará uma trégua na quinta-feira (19). Será um dia ensolarado, com ventos fracos. Apesar disso, as temperaturas não passarão por uma elevação: a máxima fica em 31°C, com mínima de 19°C.