Parque Terra Prometida, em Santa Cruz, Zona Oeste, terá 198,5 mil metros quadradosDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 15/12/2024 12:18 | Atualizado 15/12/2024 12:49

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou um projeto de criação de um parque temático religioso em Santa Cruz, na Zona Oeste, no espaço onde funciona a Cidade das Crianças Leonel Brizola. O Parque Terra Prometida, inspirado no cristianismo, terá 198,5 mil metros quadrados.

"Esse será um parque especial porque, além dos benefícios que trará para o meio ambiente e à população, também será um espaço dedicado à propagação e ao exercício da fé. Um lugar de congregação, peregrinação e para a realização de eventos religiosos, que fará bem ao corpo e à alma", afirmou o prefeito Eduardo Paes.Segundo a prefeitura, o espaço contará com uma esplanada para eventos com capacidade para 70 mil pessoas, um auditório para seis mil lugares, salas de conferência, estacionamento para 700 carros e cerca de 200 ônibus, além de um hotel e uma escola.O projeto ainda prevê um jardim de contemplação, um bosque nativo, o 'Caminho das Águas', além de áreas de lazer como parque infantil, ciclovia e quadras esportivas. Lojas de alimentação e comércio também estão incluídas no plano.Para o vice-prefeito Eduardo Cavaliere, a iniciativa reforça o papel do segmento religioso nas estratégias de gestão municipal. "O Rio tem diversos marcos religiosos ligados ao turismo, como o Cristo Redentor e o Santuário da Penha, além da festa de réveillon, que tem origem em manifestações religiosas de matriz africana e o próprio Carnaval. Essa proposta reconhece a importância desse segmento nas políticas públicas, além de atrair mais turistas para a cidade", ressalta.A data para início das obras e detalhes sobre os valores que serão investidos ainda não foram divulgados.Além do Parque Oeste, com 234 mil metros quadrados, na região, começaram a funcionar o Parque Realengo Susana Naspolini, com 77 mil metros quadrados – que recebeu sua primeira feira literária neste fim de semana – e o Parque Rita Lee, com 136 mil metros quadrados. Na Zona Norte, o Parque Carioca da Pavuna, com 17 mil metros quadrados, já foi entregue, enquanto o Parque Piedade, com 21 mil metros quadrados, segue em fase final de construção.