Árvore cai com temporal de sábado (14) e atinge casas na Rua Gurupi Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 15/12/2024 13:24 | Atualizado 15/12/2024 16:33

Rio - Moradores da Rua Gurupi, no bairro Grajaú, na Zona Norte do Rio, tiveram casas rachadas e teto destruído após a queda de uma árvore na tarde deste sábado (14). Após o incidente, o local ainda ficou sem energia.

De acordo com Angélica Cristina da Piedade, o incidente ocorreu



"Essa árvore caiu ontem à tarde, com o início da chuva e o vento forte. Foi tudo muito rápido. Era uma tragédia anunciada. Porque já havíamos solicitado diversas vezes uma visita para inspeção. Temos inclusive vídeo e fotos dela balançando em outras chuvas", lamentou.



A casa de Angélica e de seu filho e de um vizinho foram atingidos no incidente. A parte da frente de uma das residências ficou com rachadura, já a outra ficou sem teto de um dos cômodos.



Veja o vídeo:

Árvore cai em residências no Grajaú durante temporal de sábado



Crédito: Arquivo pessoal pic.twitter.com/QFc0LiiLoV — Jornal O Dia (@jornalodia) December 15, 2024



Em seu relato, a moradora contou que não é a primeira vez que uma árvore atinge sua casa. "É a segunda árvore que cai em nossa casa. A primeira em 2017, mas só derrubou nosso muro com o portão. Na época, chamamos a Comlurb e Parques e Jardins. Outras vizinhas também fizeram [denúncias].



Angélica contou que a residência onde mora é tombada pelo patrimônio histórico do bairro e mais uma vez está sendo prejudicada. Ela também ressaltou que diversos pedidos aos órgãos foram feitos pelos moradores e a resposta que tiveram foi que uma bióloga iria ao local para avaliar.



Após a queda, segundo a moradora, a Defesa Civil, a Light, a Comlurb e o sub-prefeito estiveram no local.



"Eles avaliaram a casa, e ontem de madrugada cortaram alguns galhos. Agora, no começo da tarde, começaram a cortar o resto, mas estamos sem luz".



Uma padaria local usou as redes sociais para informar aos clientes que o funcionamento neste domingo (15) precisou ser suspenso devido à falta de luz que atinge o local há mais de 12 horas.



A Light informou que está atuando em conjunto com a Comlurb na localidade, com previsão de finalizar os reparos até o fim do dia. Enquanto as equipes trabalham para restabelecer o serviço o mais breve possível, está sendo instalado um gerador para atender os clientes do trecho.

A Defesa Civil Municipal informou que realizou, na noite deste sábado (14), uma vistoria na Rua Gurupi, número 80, no bairro do Grajaú.

"De acordo com o laudo técnico, trata-se de um tombamento de uma árvore que interditou um trecho da via e interrompeu o fornecimento de energia no local. Parte do telhado e do forro, o portão de acesso e o muro foram danificados. No entanto, não foi observado risco iminente de ocorrer algum evento danoso à estrutura do imóvel. Desta forma, não houve necessidade de interdição do imóvel", diz a nota.