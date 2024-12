A área foi isolada, e a Delegacia de Homicídios da Capital iniciou as investigações - Arquivo / Agência O Dia

A área foi isolada, e a Delegacia de Homicídios da Capital iniciou as investigações Arquivo / Agência O Dia

Publicado 16/12/2024 15:51 | Atualizado 16/12/2024 18:25

Rio - Lucio Mauro Pereira, de 50 anos, foi morto a tiros nesta segunda-feira (16), na Comunidade da Carobinha, em Cambo Grande, Zona Oeste. Ele estava dentro do carro quando foi atingido pelos disparos.

Policiais do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para a Rua Carobinha, onde o veículo da vítima foi encontrado com marcas de pelo menos sete tiros no para-brisa. Ainda não há informações sobre quantos disparos atingiram Lucio Mauro.

A área foi isolada, e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o caso.

Violência na região

Essa é a terceira vítima, nos últimos dois meses, executada na região. Segundo testemunhas, o local passa por uma disputa territorial entre criminosos rivais. No dia 29 de novembro, Willian Henrique de Lima , de 32 anos, foi morto a tiros na mesma rua.