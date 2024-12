Agentes levaram 24 presos para a 1ª DP (Praça Mauá) - Reprodução

Agentes levaram 24 presos para a 1ª DP (Praça Mauá)Reprodução

Publicado 20/12/2024 08:56

Rio - A Polícia Civil prendeu 24 pessoas em flagrante pelo golpe do falso do empréstimo. O grupo foi encontrado em um escritório clandestino, na Rua México, no Centro do Rio, onde funcionavam duas empresas. Os agentes chegaram ao local, nesta quinta-feira (19), a partir de informações do setor de inteligência e do Disque Denúncia.



Segundo a 1ª DP (Praça Mauá), as empresas FBX Negocios Empresarial LTDA e Rioprev Revisionais LTDA realizavam empréstimos consignados fraudulentos e tinham como principais vítimas idosos e pensionistas do INSS. No escritório clandestino funcionava um call center, onde os funcionários seguiam um roteiro determinado pelos líderes da quadrilha, em que faziam os alvos acreditarem que eram devedores de débitos em cartões ou dívidas aleatórias e assim pegarem o dinheiro emprestado.



Ainda de acordo com as investigações, após serem convencidas, as vítimas eram levadas à escritórios físicos em outros estados, onde assinavam contratos, acreditando que estavam quitando dívidas, que não existiam. Os criminosos mandavam a maior parte da quantia para suas contas e pagavam apenas um pequeno valor às vítimas, dizendo se tratar de uma bonificação. Elas só descobriam sobre o golpe, quando eram notificadas sobre as parcelas do empréstimo.



No escritório clandestino, os agentes apreenderam computadores e documentos e prenderam 24 funcionários em flagrante. Segundo a delegada Elaine Andrea Nunes Rosa, o mesmo grupo já era investigado em outros quatro procedimentos e havia feito mais uma vítima, em São Paulo, pouco antes da ação.

"Um pouco antes da chegada da polícia, foi feita uma vítima lá em São Paulo, que já tinha feito empréstimo consignado, ficado com uma parte do empréstimo e transferido a maior parte para essa empresa, porque eles diziam que iam aplicar o dinheiro e que o beneficiário teria vantagens, quando, na verdade, eles ficavam com o dinheiro e a pessoa com a dívida do empréstimo consignado, e esse dinheiro, eles pulverizavam em transações bancárias”, explicou.

O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido. A 1ª DP (Praça Mauá) também conta com o WhatsApp (21) 98596-7131, com sigilo garantido.