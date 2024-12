Abelha segue foragido desde sua saída do presídio - Reprodução

Publicado 20/12/2024 15:52

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Raphael Montenegro, ex-secretário de Administração Penitenciária (Seap), e Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o traficante conhecido como Abelha, por corrupção. A denúncia surge três anos após o criminoso ter deixado o presídio Vicente Piragibe, no Complexo de Bangu, pela porta da frente, mesmo estando com mandado de prisão em aberto.



Na época, Montenegro foi preso pela Polícia Federal, em 17 de agosto de 2021, sob suspeita de negociar acordos com a facção criminosa Comando Vermelho. Ele foi exonerado do cargo no mesmo dia de sua prisão, mas foi solto cinco dias depois.



Wilton Quintanilha, o Abelha, é apontado como um dos líderes do Comando Vermelho, sendo considerado um criminoso de "altíssima periculosidade". Ele segue foragido desde sua saída do presídio.

A denúncia aponta que Raphael Montenegro, enquanto ocupava o cargo de secretário de Administração Penitenciária, "mantinha uma relação pessoal, promíscua e direta" com Abelha e seus familiares. Essa relação, segundo o documento, tinha como objetivo obter apoio do Comando Vermelho para uma futura candidatura política de Montenegro.



O texto afirma que Montenegro libertou ilegalmente Abelha como parte de um acordo ilícito. Em troca, Montenegro teria garantido espaço para propaganda eleitoral e apoio para angariar votos em comunidades controladas pelo traficante. A investigação caracterizou o acordo como "espúrio" e evidenciou a interferência da organização criminosa nas estruturas públicas e políticas do estado.