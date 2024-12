Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga autoria e motivação da morte de Jocimar da Conceição Cabral - Arquivo / Agência O Dia

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga autoria e motivação da morte de Jocimar da Conceição CabralArquivo / Agência O Dia

Publicado 21/12/2024 11:31

Rio - Um homem foi morto em um ataque a tiros, na noite desta sexta-feira (20), na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste. Segundo relatos que circulam nas redes sociais, Jocimar da Conceição Cabral, de 45 anos, era responsável por um ponto de mototáxi na localidade conhecida como Largo do Piraquê.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio, na Estrada da Matriz, onde encontraram um homem morto a tiros. Informações preliminares levantadas pelos PMs que estiveram no local apontam que criminosos em um carro passaram atirando na direção da vítima, que não resistiu aos ferimentos. A área foi isolada e o local preservado para perícia.

Segundo relatos, a morte de Jocimar ocorreu em meio a uma disputa territorial entre milicianos de Guaratiba e traficantes do Comando Vermelho do conjunto César Maia, em Vargem Pequena, também na Zona Oeste. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e as investigaçãoes estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.