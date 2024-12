Thayná Thais Santana Reis, 30, morreu após discutir com o ex-companheiro - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/12/2024 10:16 | Atualizado 23/12/2024 14:01

Rio - Uma mulher foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro, na noite deste domingo (22), na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. Policiais militares prenderam o homem em flagrante, que agora vai responder por feminicídio.

Segundo relatos de testemunhas, Thayná Thais Santana Reis, de 30 anos, teve uma briga com o ex-namorado Vinícius Vieira dos Santos, conhecido como Bidy, de 31 anos, que esfaqueou a mulher.

Vinícius chegou a socorrê-la de moto e a levou para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na mesma região. De acordo com a direção do hospital, ela deu entrada na unidade em estado grave e foi atendida por uma equipe multidisciplinar durante a internação, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Thayná, que deixa três filhas pequenas. "Te amarei eternamente, irmã", escreveu o irmão. "Não dá para acreditar que ela se foi. Tão nova, só falava das filhas quando a gente malhava juntas. Que Deus cuide das crianças e coloque um anjo pra guiar os passos das três", comentou uma colega.

"Ainda não caiu a ficha. Eu te vi ontem [sábado] trabalhando feliz, e hoje [domingo] recebo a notícia. Descanse em paz, Thayná. Que triste fim. Um aperto no peito, meu Deus. É impossível de acreditar", escreveu uma amiga de infância.

Policiais do 16º BPM (Olaria) foram acionados e prenderam Vinícius no hospital. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, "diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias dos fatos".