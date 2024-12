Papai Noel visitou emergência pediátrica do Albert Schweitzer - Caroline Matos / HMAS

Papai Noel visitou emergência pediátrica do Albert SchweitzerCaroline Matos / HMAS

Publicado 25/12/2024 07:52

Rio - Crianças internadas no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste do Rio, receberam a visita do Papai Noel, levou alegria aos corredores, às enfermarias e à emergência pediátrica da unidade.

Às vésperas do Natal, os pequenos ganharam presentes e o carinho do visitante ilustre, que também emocionou os acompanhantes.

Para a diretora da unidade, Kamilla Conde, essas ações transformam e minimizam doloroso em esperança e felicidade.

"O mais gratificante é poder sentir o espírito de Natal tomando conta do espaço e ver os sorrisos de cada criança que o Papai Noel conquista", destacou Kamilla.

A visita aconteceu na última segunda-feira (23), de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde.