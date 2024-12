Noiva tem buquê 'roubado' por ciclista antes de entrar na igreja - Reprodução / @psi_rachelsion

Noiva tem buquê 'roubado' por ciclista antes de entrar na igreja Reprodução / @psi_rachelsion

Publicado 25/12/2024 11:34

Rio - Toda noiva sonha em ter um casamento que fique eternizado na memória dos convidados, e isso aconteceu com a psicóloga Rachel Sion, mas de um jeito inusitado. Momentos antes de entrar na Paróquia da Ressurreição, em Copacabana, Zona Sul do Rio, ela teve seu buquê de flores "roubado" por um ciclista. Incentivada pelos amigos e até pelo companheiro, Rachel postou o vídeo em suas redes sociais, nesta terça-feira (24), e em 24 horas já alcançou 5 milhões de visualizações.

A filmagem mostra o momento em que ela sai do carro junto com a amiga e, antes de atravessar a ciclovia que tem em frente à igreja, um ciclista passa em alta velocidade e pega o seu arranjo de flores. Incrédulas, ela, a amiga e a sogra caminharam pelo local na esperança de encontrar o buquê, que estava caído pouco metros a frente.

Noiva viraliza após ter buquê "roubado" por ciclista em frente à Paróquia da Ressurreição, em Copacabana



Créditos: Reprodução / @psi_rachelsion pic.twitter.com/MRiBe4IRuF — Jornal O Dia (@jornalodia) December 25, 2024

"Eu não sei exatamente o eu aconteceu, só sei que estava entrando na igreja e do nada apareceu um ciclista, aí o buquê sumiu da minha mão. Eu olho para a minha amiga, ela olha para mim, e falamos 'ué, o que aconteceu?' Quando a gente vê, o buquê estava longe. A gente deu uma andada e achamos. Ele estava metade destruído e a outra metade não. Aí eu coloquei a parte boa para frente", revelou Rachel ao "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo.

Embora a cena pareça um roubo, Rachel não acredita nesta hipótese. Para ela, o que aconteceu foi um livramento de um possível acidente. "A sensação que eu tive foi que ele ia me atropelar. Na verdade, Deus me salvou e ele atropelou só o buque. Ele estava tão rápido que não parecia que ele estava ali para roubar", comentou.

Apesar do susto, a psicóloga trata a situação com humor, fazendo uma brincadeira com a expectativa de ir ao altar carregando o arranjo, contra a realidade de perder o buquê antes de entrar na igreja. Para ela, mesmo que não conseguisse encontrar as flores, isso não iria estragar o casamento.



"Foi um dia intenso, eu já estava com muitas preocupações. Quando o buque foi roubado, pensei que não seria a falta dele que ia me fazer não casar", disse.

Rachel, que usa as redes sociais profissionalmente, só decidiu postar o vídeo meses após o casamento - que aconteceu em março - pois queria fazer uma retrospectiva do ano. Apesar de receber o incentivo de amigos e familiares, ela não acreditava que iria fazer sucesso. "Bateu 5 milhões de visualizações e eu fiquei chocada, não imaginava."