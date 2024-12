Faixas foram colocadas por criminosos durante a madrugada - Reprodução

Publicado 26/12/2024 10:02

Rio - Traficantes que atuam no Complexo da Barão, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, espalharam faixas, na madrugada desta quinta-feira (26), no entorno da comunidade com ordens de como agir ao entrar no local.

Nas regras, os bandidos pedem para que motoristas, moradores e visitantes abaixem os vidros, acendam a luz interna do veículo e liguem o pisca alerta. Os criminosos ainda assinam as faixas como 'a firma'.

"Atenção moradores e visitantes. Ao entrar na comunidade, favor acender a luz do salão, abaixar os vidros e ligar o pisca alerta. Ass: A firma", diz as faixas.

Fotos foram divulgadas em grupos nas redes sociais, acompanhadas de um recado dado pelos próprios criminosos, onde afirmaram que foram colocadas faixas em todas as ruas do entorno da comunidade.