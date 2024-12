Bandidos conseguiram arrastar a banca do lugar - Reprodução/TV Globo

Publicado 26/12/2024 11:50

Rio - Criminosos utilizaram um caminhão para tentar furtar uma banca de jornal em Quintino Bocaiúva, na Zona Norte do Rio, durante a madrugada da última terça-feira (24), véspera de Natal.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/jrLysyw2zg — Jornal O Dia (@jornalodia) December 26, 2024

Os bandidos prenderam um gancho na banca e arrancaram com o caminhão. A força feita pelo veículo ainda conseguiu arrastar e mudar a loja do lugar. Porém, por conta do peso, os criminosos não conseguiram finalizar o crime.A ação foi flagrada por moradores da rua. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), houve um aumento no total de roubos e furtos na região em 2024.