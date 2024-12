Ladrão se cobriu com lençol branco para furtar bicicletas em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/12/2024 12:18

Rio - Um ladrão, coberto com um lençol branco, invadiu uma casa em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, e furtou duas bicicletas. Veja o vídeo abaixo. O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (23), na Avenida Henrique Valadares.

A câmera de segurança da residência flagrou o momento em que o bandido, com a ajuda de um comparsa, levou os pertences. Nas imagens é possível ver que o 'bandido-fantasma' e o comparsa saíram pelo portão da frente da casa carregando as bicicletas. Veja as imagens:

Bandido se disfarça de ‘fantasma’ com lençol e furta bicicletas de casa pic.twitter.com/ihMbeCDKh7 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 26, 2024

A Polícia Militar disse que não foi acionada, mas que faz patrulhamento na região. A corporação disse ainda que conta com reforço de viaturas do Bairro Presente. A PM frisou a importância do acionamento da polícia para casos imediatos através do 190 e do App RJ 190, para um melhor direcionamento das análises das manchas criminais locais mais preciso e efetivo.

A Polícia Civil disse que o fato não foi comunicado pela vítima na delegacia da área.