A vacina é um imunizante que protege contra a meningite - Divulgação

A vacina é um imunizante que protege contra a meningiteDivulgação

Publicado 26/12/2024 14:37 | Atualizado 26/12/2024 17:50

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio anunciou, no início da tarde desta quinta-feira (26), por meio das redes sociais, a liberação da vacinação ACWY antimeningocócica para todos os profissionais de saúde e para adolescentes de 11 a 14 anos. A vacina é um imunizante que protege contra a meningite. A ação será mantida enquanto durarem os estoques do medicamento.

De acordo com o secretário de Saúde, Daniel Soranz, a prefeitura possui cerca de 11 mil doses da vacina, próximas da data de vencimento, por isso ela está liberada para aplicação. Também poderão receber a vacina pessoas transplantadas e portadores do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).

A vacina foi incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação em março de 2020 e está disponível nas salas de vacinação do SUS para adolescentes de 11 e 12 anos de idade, em dose única. Ela é indicada para imunização ativa de crianças a partir de 2 meses de idade, adolescentes e adultos com risco de exposição a essa bactéria.