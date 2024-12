Polícia prende criminosos que tentaram roubar caminhão com carga de cerveja na Avenida Brasil - Divulgação

Publicado 28/12/2024 08:04

Rio - Dois criminosos foram presos na Avenida Brasil, altura da Penha, nesta sexta-feira (27), após roubarem dois caminhões com carga de cerveja avaliada em R$ 200 mil. Pedro Paulo Guimarães da Silva e Julio Cesar da Silva de Freitas foram detidos em flagrante por policiais civis e militares . Os comparsas conseguiram fugir.

De acordo com a ocorrência, policiais da 22ª DP (Penha) estavam em patrulhamento na Avenida Brasil quando foram avisados por populares que dois caminhões de cerveja haviam sido roubados nas proximidades da comunidade Cinco Bocas, na Zona Norte do Rio. A equipe iniciou as buscas na via expressa e localizaram as carretas.

No primeiro caminhão estava o motorista e o criminoso Pedro Paulo, usando touca ninja e arma falsa. Em depoimento, a vítima disse que recebeu ordens para levar o veículo até a Vila do João, na Maré. No segundo caminhão estava apenas o motorista, monitorado pelos criminosos. Ele contou que um carro e duas motos renderam eles na altura da Rua Ourique, na Penha.

Uma equipe da Polícia Militar também ajudou na interceptação. Os agentes perceberam duas motos e um Gol prata tentando fugir e iniciaram a perseguição. Julio Cesar da Silva, exercia a função de batedor da carga roubada.

A dupla de criminosos foi presa em uma das pistas da Avenida Brasil e levada para a Unidade de Polícia Administrativo-Judiciária (UPAJ) para registro da ocorrência. As vítimas foram resgatadas sem ferimentos e a carga de cerveja foi recuperada intacta.

A ação policial faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro, já são cerca de 270 presos, além de veículos e cargas recuperados.