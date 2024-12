Animal foi resgatado e, logo após, solto no Parque Municipal Chico Mendes - Divulgação/GM-Rio

Publicado 28/12/2024 08:20 | Atualizado 28/12/2024 09:20

Rio - Um jacaré foi resgatado, nesta sexta-feira (27), dentro de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.



Após serem acionados por uma moradora, guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) resgataram o animal na Rua Jarbas de Carvalho, que fica próxima ao Parque Municipal Chico Mendes. Veja o vídeo:

Jacaré é resgatado no interior de condomínio no Recreio



O animal não apresentava ferimentos ou sinais de abatimento e após o resgate foi levado para o parque onde foi realizada a soltura.