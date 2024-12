Mural em homenagem à Gloria Maria - Divulgação/Globo

Mural em homenagem à Gloria Maria Divulgação/Globo

Publicado 28/12/2024 10:41 | Atualizado 28/12/2024 12:51

Rio - O Parque Municipal Glória Maria, localizado em Santa Teresa, na Região Central do Rio, inaugura, na próxima segunda-feira (30), o mural "Glória", criado pelo artista plástico Eduardo Kobra em homenagem à jornalista e apresentadora que dá nome ao espaço e que se tornou um ícone da TV brasileira.



Com quatro metros de altura por três de largura, o mural foi doado pelo artista à Prefeitura do Rio. Na obra, ele recriou com várias cores o rosto de Glória Maria exibindo um largo sorriso, cercada de borboletas e segurando nas mãos o globo terrestre.



Mais de cem latas de spray foram usadas na confecção, executado em técnica mista sobre tela. Antes de chegar ao parque, onde ficará em exposição permanente na área da praça, o trabalho passou pelo Museu da História e da Cultura Afro-brasileira (Muhcab), na Gamboa.



Glória Maria



Nascida no Rio de Janeiro, em 1949, Glória Maria quebrou barreiras, tornando-se um ícone de representatividade e pioneirismo para as mulheres negras no Brasil. Faleceu no dia 2 de janeiro de 2023, deixando um legado de coragem, força e resiliência.

Mural em homenagem à Gloria Maria Divulgação/Globo



O Parque Municipal Glória Maria é gerido pela Secretaria Municipal de Cultura e, em 2024, foi contemplado pelo Programa Cultura do Amanhã, que promove a maior revitalização de equipamentos culturais da história do Rio, com investimento superior a R$ 75 milhões.



O equipamento funciona de terça a domingo, das 9h às 18h, com entrada franca.



Eduardo Kobra



Nascido na periferia de São Paulo em 1975, Eduardo Kobra alcançou reconhecimento global como um dos artistas mais renomados da atualidade. Sua jornada artística começou como pichador na adolescência. Ao longo dos anos, Kobra desenvolveu seu estilo marcante de muralismo, caracterizado por cores vibrantes e contrastantes, e sua habilidade em retratar personalidades, fatos históricos e questões sociais em murais gigantescos.



Com obras em cinco continentes, Kobra quebrou recordes em tamanho de murais, incluindo o maior mural grafitado do mundo. Seu trabalho ganhou visibilidade internacional, com destaque para a obra “O Beijo” em Nova York. Além disso, ele recebeu convites de galerias, museus e organizações, incluindo a ONU, para exibir suas obras e participar de projetos de prestígio.



Kobra também se envolve em causas sociais, usando a arte como veículo para promover mudanças positivas. O Instituto Kobra busca aproximar a cultura de quem tem menos acesso e apoiar causas humanitárias, enquanto suas parcerias com empresas contribuem para viabilizar seus projetos públicos de grande escala. Sua trajetória é um exemplo inspirador de como a arte pode transcender fronteiras e causar impacto positivo no mundo. O Parque Municipal Glória Maria é gerido pela Secretaria Municipal de Cultura e, em 2024, foi contemplado pelo Programa Cultura do Amanhã, que promove a maior revitalização de equipamentos culturais da história do Rio, com investimento superior a R$ 75 milhões.O equipamento funciona de terça a domingo, das 9h às 18h, com entrada franca.Nascido na periferia de São Paulo em 1975, Eduardo Kobra alcançou reconhecimento global como um dos artistas mais renomados da atualidade. Sua jornada artística começou como pichador na adolescência. Ao longo dos anos, Kobra desenvolveu seu estilo marcante de muralismo, caracterizado por cores vibrantes e contrastantes, e sua habilidade em retratar personalidades, fatos históricos e questões sociais em murais gigantescos.Com obras em cinco continentes, Kobra quebrou recordes em tamanho de murais, incluindo o maior mural grafitado do mundo. Seu trabalho ganhou visibilidade internacional, com destaque para a obra “O Beijo” em Nova York. Além disso, ele recebeu convites de galerias, museus e organizações, incluindo a ONU, para exibir suas obras e participar de projetos de prestígio.Kobra também se envolve em causas sociais, usando a arte como veículo para promover mudanças positivas. O Instituto Kobra busca aproximar a cultura de quem tem menos acesso e apoiar causas humanitárias, enquanto suas parcerias com empresas contribuem para viabilizar seus projetos públicos de grande escala. Sua trajetória é um exemplo inspirador de como a arte pode transcender fronteiras e causar impacto positivo no mundo.