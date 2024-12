Fuzil apreendido tem a palavra "Turquia" gravada - Divulgação

Fuzil apreendido tem a palavra "Turquia" gravadaDivulgação

Publicado 28/12/2024 14:34

Rio - Um criminoso morreu, neste sábado (28), durante um confronto com policiais militares em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. Na ação, um fuzil com a palavra "Turquia" gravada foi apreendido.

De acordo com a PM, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) realizavam um patrulhamento na Rua Taquarichim quando se depararam com homens armados.

Houve troca de tiros e um suspeito ficou ferido. Ao fim do confronto, o criminoso foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência segue em andamento.