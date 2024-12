Lucy Lima Coutinho, de 81 anos, foi encontrada morta na Rua Januário Barbosa, na Taquara - Reprodução/Google Maps

Lucy Lima Coutinho, de 81 anos, foi encontrada morta na Rua Januário Barbosa, na TaquaraReprodução/Google Maps

Publicado 29/12/2024 10:35

Rio – A filha de uma idosa foi presa em flagrante na noite deste sábado (28), suspeita de esfaquear e matar a própria mãe na Rua Januário Barbosa, na Taquara, Zona Oeste do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores às 21h34 e encontrou o cadáver de Lucy Lima Coutinho, de 81 anos, dentro do imóvel onde ela morava com a filha.



De acordo com testemunhas, o corpo da idosa estava na casa há pelo menos quatro dias. Vizinhos relataram à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação, que a filha pode ter sofrido um surto psicótico. Lucy, diagnosticada com Alzheimer, era cuidada pela suspeita.



A perícia foi realizada no local, e o corpo de Lucy foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio, onde aguarda liberação. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.

Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento da idosa.