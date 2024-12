Ritual é realizado há mais de 20 anos por babalorixá - Arquivo pessoal

Ritual é realizado há mais de 20 anos por babalorixáArquivo pessoal

Publicado 29/12/2024 13:19 | Atualizado 29/12/2024 13:39

Rio - O tradicional ritual do Barco de Iemanjá, realizado há mais de 20 anos, pelo babalorixá Papaizinho Anderson de Oxoguian, acontecerá nesta segunda-feira (30), a partir das 21h, na Praia Vermelha, Zona Sul do Rio. A ideia é promover um encontro entre espiritualidade e cultura popular, já que o sacerdote também é diretor de Carnaval da Unidos do Cabuçu, e unir sua experiência e paixão da religiosidade com o samba.

O evento celebra a renovação de energias, a limpeza espiritual e a conexão entre o sagrado e o profano. Unindo tradição e ancestralidade africana, o ritual também presta homenagem à força e à resistência da negritude, representadas na simbologia do samba e das religiões de matriz africana. "Minha missão é conectar o profano ao sagrado, promovendo trabalhos espirituais, limpezas e consagrações, com fundamentos na força dos orixás. Minha casa é o 'roncó do samba', onde o sagrado e o samba se encontram, reforçando nossa fé e resistência cultural", explica Anderson.

O Barco de Iemanjá reúne sambistas e artistas como Cissa Guimarães, Beth Faria, Selminha Sorriso, Neguinho da Beija-Flor, Sasha Bale, Gabi Moura e outros. As escolas de samba do Rio também marcam presença.

Além do impacto espiritual e cultural, o evento destaca a importância da preservação ambiental. Somente flores, bebidas e perfumes líquidos, além de alimentos fora das embalagens, são permitidos no cortejo. "Respeitamos a natureza e seguimos fortalecendo nossa conexão com Iemanjá e os orixás com responsabilidade e consciência", reforça o babalorixá.