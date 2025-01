Douglas Leite Silva foi preso por agentes da 29ª DP (Madureira) - Reprodução / PCERJ

Publicado 06/01/2025 17:55 | Atualizado 06/01/2025 18:02

Rio - A Justiça do Rio converteu para preventiva a prisão em flagrante de Douglas Leite Silva, de 33 anos, acusado de perseguir e assediar uma mulher no Madureira Shopping, na Zona Norte. Segundo a vítima, o homem a seguia desde outubro de 2024.

Em depoimento, a mulher disse que a perseguição teve início quando Douglas passou na porta da loja onde ela trabalha e a olhou. Ele voltou por dois dias seguidos e continuou encarando a vítima, o que causou estranhamento.

Em novembro do ano passado, a mulher estava na academia, o homem apareceu no local perguntando se ela trabalhava no shopping e começou a segui-la pelo estabelecimento. A vítima soube que Douglas estava proibido de entrar na academia, pois havia assediado outras três mulheres.

Na tarde deste sábado (4), Douglas foi novamente ao local de trabalho da mulher, no Madureira Shopping. Revoltados com a atitude do homem, populares se reuniram do lado de fora do estabelecimento com pedras e pedaços de madeira, fazendo ameaças de agressão contra ele.

De acordo com a 29ª DP (Madureira), Douglas vinha sendo monitorado pelo setor de segurança do shopping após causar transtornos frequentes no local e tentou resistir à prisão, xingando os policiais. Ele chegou a fugir, mas foi contido rapidamente pelos agentes.

"Tenho assim que a gravidade concreta do crime e periculosidade do agente justificam a necessidade da decretação do encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem pública. A sua soltura incutirá medo e insegurança na vítima e nas testemunhas por se verem constrangidas a partilhar o mesmo ambiente social com o suspeito. Esse fato, por si só, trará irreparáveis prejuízos para instrução processual e posterior aplicação da pena, uma vez que a narração fidedigna dos acontecimentos não será garantida, pois a verdade das informações sempre cederá em benefício da integridade física de um depoente amedrontado", diz a decisão da Justiça.

Agentes da 29ª DP (Madureira) ainda vão investigar se outras mulheres foram vítimas de Douglas. De acordo com a Polícia Civil, diversas pessoas relataram, através das redes sociais, que também sofreram assédio por parte do acusado.

Douglas vai responder pelos crimes de perseguição (Stalking), resistência e desacato à autoridade.