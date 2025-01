Douglas Leite Silva foi conduzido à 29ª DP (Madureira) - Reprodução / PCERJ

Douglas Leite Silva foi conduzido à 29ª DP (Madureira)Reprodução / PCERJ

Publicado 05/01/2025 20:01 | Atualizado 05/01/2025 20:46

Rio - Um homem foi preso em flagrante, neste sábado (4), por perseguir e assediar uma mulher no Madureira Shopping, que leva o nome do bairro da Zona Norte. A vítima trabalhava no local e alegou que era seguida por Douglas Leite Silva, de 33 anos, desde outubro de 2024.

Em depoimento à Polícia Civil, a mulher disse que era perseguida não apenas no espaço de trabalho, mas em outros ambientes em que frequentava. Segundo a vítima, que relatou ter vivido meses de medo e fugas antes de fazer a denúncia, Douglas chegou a ser expulso de uma academia por assediar a vítima e outras mulheres.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Douglas vinha sendo monitorado pelo setor de segurança do shopping após causar transtornos frequentes no local e tentou resistir à prisão e xingou os policiais. Ele chegou a fugir, mas foi contido pelos agentes.

Revoltados com as atitudes de Douglas, populares se reuniram do lado de fora do shopping com pedras e pedaços de madeira, ameaçando agredi-lo.

Agentes ainda vão investigar se outras mulheres foram vítimas de Douglas. De acordo com a Polícia Civil, diversas pessoas relataram, através das redes sociais, que também sofreram assédio por parte do acusado.

Douglas vai responder pelos crimes de perseguição (Stalking), resistência e desacato à autoridade. O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira).

Por meio de nota, a assessoria do Madureira Shopping disse que "se solidariza com a funcionária de uma de suas lojas e informa que a equipe de segurança apoiou e acompanhou a ação policial" e reforça que está colaborando com as investigações.